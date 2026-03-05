टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ईडन गार्डन स्टेडियम में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े 

कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है। इस मैदान पर खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कई बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेलकर दर्शकों का दिल जीता है। कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने यहां बड़ी और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे में आइए इस स्टेडियम में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 फिन एलन (100* रन बनाम दक्षिण अफ्रीका) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने साल 2026 के टी-20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 33 गेंदों में शतक जड़ा। ये मुकाबला ईडन गार्डन में ही खेला गया। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 303.03 की रही। उनकी पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 170 रन का लक्ष्य 12.5 ओवर में हासिल किया।

#2 संजू सैमसन (97* रन बनाम वेस्टइंडीज) टी-20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले में संजू सैमसन ने 97* रन की पारी इसी मैदान पर खेली थी। अब वह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। सुपर-8 चरण के करो या मरो मुकाबले में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 4 छक्के निकले, उनकी स्ट्राइक रेट 194 की रही। इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 196 रन का लक्ष्य 19.2 ओवर में हासिल किया था।

#3 मार्लन सैमुअल्स (85* रन बनाम इंग्लैंड) वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 2016 के टी-20 विश्व कप फाइनल में इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 रन बनाए थे। उन्होने 66 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 128.78 की रही थी। कैरिबियाई टीम ने 156 रन का लक्ष्य 19.4 ओवर में हासिल किया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने ट्रॉफी अपने नाम की थी।

