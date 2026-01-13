WPL इतिहास में पावरप्ले में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस (85) ने यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह WPL इतिहास के पावरप्ले में तीसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। आइए WPL में पावरप्ले में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर नजर डालते हैं।
#1
सोफी डिवाइन - 65* रन बनाम DC, 2026
WPL इतिहास में पावरप्ले में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड गुजरात जायंट्स (GG) की सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन के नाम दर्ज है। उन्होंने WPL 2026 के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पावरप्ले में 27 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए। उन्होंने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। इस पारी की बदौलत GG मैच में 209 रन का स्कोर बनाने में सफल रही थी।
#2
शफाली वर्मा - 62* रन बनाम GG, 2023
सूची में DC की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा दूसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने WPL 2023 के 11वें मैच में GG के खिलाफ पावरप्ले में 23 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए थे। उन्होंने केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी इस पारी की बदौलत DC ने 106 रन के लक्ष्य को महज 7.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए ही हासिल कर लिया था।
#3
ग्रेस हैरिस - 55* रन बनाम UPW, 2023
सूची में RCB की सलामी बल्लेबाज हैरिस तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने WPL 2026 के 5वें मैच में UPW के खिलाफ पावरप्ले में 24 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए थे। उन्होंने 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी इस पारी की बदौलत RCB ने 144 रन के लक्ष्य को महज 12.1 ओवर में केवल 1 विकेट नुकसान पर ही हासिल कर लिया था।