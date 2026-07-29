पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका 

भारतीय टीम 48.15 प्रतिशत अंक के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है।

इस चक्र में भारत ने 4 मैच जीते हैं और इतने ही मैचों में हार झेली है। इसके अलावा एक टेस्ट ड्रॉ रहा है।

भारत से ऊपर बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है।

वहीं, भारत से नीचे श्रीलंका छठे और इंग्लैंड सातवें स्थान पर है।

श्रीलंकाई टीम ने एक मैच जीता है और एक ड्रॉ खेला है, जबकि इंग्लैंड ने 4 मैच जीते (हार- 8) हुए हैं।