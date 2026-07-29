वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: जेडन सील्स ने अपने टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल लिया

सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस टीम के खिलाफ यह कैरेबियाई गेंदबाज का दूसरा ही 5 विकेट हॉल है।

पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने अब तक सिर्फ 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 17.25 की औसत के साथ 20 विकेट लिए हैं।

सील्स ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 29 मैच खेले हैं, जिसमें 25.73 की औसत के साथ 108 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।