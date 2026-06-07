न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका

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ऐसी हैं अन्य टीमों की स्थिति

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 87.50 प्रतिशत अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद है। कंगारू टीम ने इस चक्र में 7 टेस्ट जीते हैं और सिर्फ एक में हार झेली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 75.00 प्रतिशत अंक के साथ अब दूसरे स्थान पर आ गई है। प्रोटियाज टीम ने 3 मैच जीते हैं और एक में हार का सामना किया है। श्रीलंकाई टीम ने एक मैच जीता है और एक ड्रॉ खेला है। फिलहाल श्रीलंका (66.67) तीसरे स्थान पर है।