इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: गस एटकिंसन ने लॉर्ड्स में चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया, जानिए आंकड़े

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: गस एटकिंसन ने लॉर्ड्स में चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराया। कीवी टीम जीत के लिए मिले 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को समेटने में गस एटकिंसन की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 5वां 5 विकेट हॉल लिया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
घातक रही एटकिंसन की गेंदबाजी
एटकिंसन ने मैच की चौथी और न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 11.3 ओवर में 30 रन देते हुए 5 विकेट लिए। उन्होंने विपक्षी कप्तान टॉम लैथम (0), विलियम ओरुके (0), नाथन स्मिथ (4), जैमीसन (6) और मैट हेनरी (0) को पवेलियन की राह दिखाई। उनके अलावा रॉबिन्सन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। एटकिंसन की घातक गेंदबाजी के ही चलते न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 138 रन पर सिमट गई। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 2 विकेट लिए थे।
जानकारी
एटकिंसन ने लॉर्ड्स में चौथी बार लिया 5 विकेट हॉल
एटकिंसन ने लॉर्ड्स पर चौथी बार 5 विकेट हॉल लिए। वह डेरेक अंडरवुड के साथ लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले चौथे संयुक्त खिलाड़ी बन गए। यह जोड़ी सिर्फ इयान बॉथम (8), जेम्स एंडरसन (7), और फ्रेड ट्रूमैन (5) से पीछे है।
आंकड़े
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार लिया 5 विकेट हॉल
एटकिंसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 4 टेस्ट की 8 पारियों में 17.78 की औसत के साथ 19 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस टीम के सामने पहली बार पारी में 5 विकेट चटकाए। अपने टेस्ट करियर में इस इंग्लिश तेज गेंदबाज ने 17 मैच खेले हैं, जिसमें 22.50 की औसत के साथ 76 विकेट लिए हैं। उन्होंने 5 पारियों में कम से कम 5 विकेट लेने का कारनामा किया है।
लेखा-जोखा
लॉर्ड्स टेस्ट में इस तरह से जीती इंग्लिश टीम
इंग्लैंड ने पहली पारी में काइल जैमीसन की घातक गेंदबाजी (5/62) के सामने 140 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम 113 रन पर ही सिमट गई, जिसमें ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर बढ़त लेने वाली मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में सभी विकेट खोकर 226 रन बनाए। आखिर में जीत के लिए मिले 254 रन के लक्ष्य को कीवी टीम हासिल नहीं कर सकी। एटकिंसन ने आखिरी पारी में 5 विकेट लिए।