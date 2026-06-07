गस एटकिंसन ने लिया 5 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: गस एटकिंसन ने लॉर्ड्स में चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 05:52 pm Jun 07, 202605:52 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराया। कीवी टीम जीत के लिए मिले 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को समेटने में गस एटकिंसन की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 5वां 5 विकेट हॉल लिया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।