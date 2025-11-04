हेनरिक क्लासेन को IPL 2026 से पहले रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद- रिपोर्ट
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले संस्करण की नीलामी से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। माना जा रहा है कि IPL 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज किया जाएगा। हालांकि, SRH ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन कई IPL टीमों ने क्लासेन में गहरी रुचि दिखाई है और उन्हें अपनी संभावित खरीदारी सूची में शामिल किया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
SRH
नीलामी में खरीद सकती है SRH
34 वर्षीय क्लासेन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ उन्होंने 39 गेंदों पर 105 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, लेकिन पूरे संस्करण में उनकी स्थिरता की कमी दिखी। 23 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए क्लासेन की कीमत पैट कमिंस (18 करोड़) से भी अधिक थी। सूत्रों के अनुसार, SRH उन्हें रिलीज कर अपना पर्स मजबूत करेगी। वो नीलामी में उनपर दाव लगा सकते हैं।
सूत्र
सूत्र ने क्या कहा?
टाइम्स ऑफ द इंडिया से सूत्र ने कहा, "ऐसी चर्चा जोर पकड़ रही है कि अगर SRH क्लासेन को रिलीज करती है तो यह एक समझदारी भरा कदम होगा। 23 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट के साथ वे नीलामी में अहम कमियों को पूरा कर सकते हैं। एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण तैयार करने और मध्यक्रम को वह स्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेन को लगभग 15 करोड़ रुपये में दोबारा टीम में शामिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं।"
रिलीज
इन खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है SRH
SRH के अन्य बड़े खरीददारों में मोहम्मद शमी (10 करोड़ रुपये) और हर्षल पटेल (8 करोड़ रुपये) शामिल थे, लेकिन दोनों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। शमी फिटनेस समस्याओं से जूझते रहे, जबकि पटेल ने 13 मैचों में 16 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 10 की रही। इन दोनों खिलाड़ियों को भी टीम रिलीज कर सकती है। हालांकि, शमी ने हाल में घरेलू सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की है।
करियर
क्लासेन के IPL करियर पर एक नजर
क्लासेन ने साल 2018 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 49 मैचों की 45 पारियों में 40 की औसत से 1,480 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 169.72 की रही है। उन्होंने अपने करियर में 2 शतक के अलावा 8 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (105*) IPL 2025 में आया था। वह विकेट के पीछे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 20 शिकार कर चुके हैं।