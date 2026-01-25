हर्षित राणा ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में 5वीं बार लिया डेवोन कॉनवे का विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को एक बार फिर अपना शिकार बनाया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में राणा ने कॉनवे को पहले ही ओवर में आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। राणा ने अब तक कॉनवे को अपने पिछले पांच अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में पांचों बार आउट किया है।
विकेट
कब-कब आउट हुए कॉनवे?
इस 5 टी-20 मैचों की सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी, जिसे उसने 1-2 से अपने नाम किया था। इस सीरीज के तीनों मैचों में राणा ने ही कॉनवे की विकेट ली थी। इसके बाद टी-20 सीरीज के पहले मैच में राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी। हालांकि, इसके बाद दूसरे और अब तीसरे मैच में भी राणा ने ही कॉनवे को आउट किया।
आंकड़े
राणा बनाम कॉनवे के आंकड़े
ESPNcricinfo के अनुसार, कॉनवे ने राणा के खिलाफ अब तक 19 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं। उन्होंने राणा को 3 चौके मारे हैं। राणा ने कॉनवे को 5 बार आउट किया है और उनका का औसत सिर्फ 3.80 का है। मैच के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 153/9 का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।