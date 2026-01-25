हर्षित राणा ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में 5वीं बार लिया डेवोन कॉनवे का विकेट

इस 5 टी-20 मैचों की सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी, जिसे उसने 1-2 से अपने नाम किया था। इस सीरीज के तीनों मैचों में राणा ने ही कॉनवे की विकेट ली थी। इसके बाद टी-20 सीरीज के पहले मैच में राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी। हालांकि, इसके बाद दूसरे और अब तीसरे मैच में भी राणा ने ही कॉनवे को आउट किया।

आंकड़े

राणा बनाम कॉनवे के आंकड़े

ESPNcricinfo के अनुसार, कॉनवे ने राणा के खिलाफ अब तक 19 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं। उन्होंने राणा को 3 चौके मारे हैं। राणा ने कॉनवे को 5 बार आउट किया है और उनका का औसत सिर्फ 3.80 का है। मैच के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 153/9 का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।