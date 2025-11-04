ICC ने हारिस रऊफ पर लगाया 2 मैचों का प्रतिबंध, सूर्यकुमार यादव पर भी लगा जुर्माना 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया है। दरअसल, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। प्रतिबंध के चलते रऊफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 और 6 नवंबर को होने वाले वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

घटना रऊफ ने किए थे भड़काऊ इशारे 21 सितंबर के मैच में हारिस ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। यह तब हुआ जब भारतीय दर्शकों ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए, जो 2022 टी-20 विश्व कप में विराट कोहली द्वारा हारिस पर लगाए गए 2 छक्कों की याद दिला रहे थे। वह 28 सितंबर को हुए फाइनल में भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए थे।

प्रतिबंध रऊफ को मिले कुल 4 डिमेरिट अंक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा आयोजित सुनवाई के बाद, रऊफ को 14 सितंबर और 28 सितंबर के दोनों मैचों में अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। 2 मैचों में खराब व्यवहार के कारण उन्हें 2-2 डिमेरिट अंक मिले। इससे 24 महीने की अवधि में रऊफ के कुल 4 डिमेरिट अंक हो गए हैं, और परिणामस्वरूप उन पर 2 मैचों का प्रतिबंध (30-30 प्रतिशत जुर्माना) लगाया गया है। उन पर मैच फीस का जुर्माना भी तय हुआ।

सूर्यकुमार सूर्यकुमार यादव पर लगा जुर्माना 14 सितंबर से संबंधित मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ICC आचार संहिता की धारा 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो खेल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले आचरण से संबंधित है। उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और 2 डिमेरिट अंक दिए गए। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को भी इसी अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें आधिकारिक चेतावनी जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1 डिमेरिट अंक दिया गया।