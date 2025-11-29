मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के जरिए वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या, 3 मैचों में लेंगे हिस्सा 

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। ऐसी खबर है कि वह इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 3 मैचों में बड़ौदा क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे और पिछले 2 महीने से रिकवरी कर रहे हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिहैब हार्दिक पांड्या ने पूरी की अपनी रिहैब की प्रक्रिया टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पांड्या ने 14 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपनी चोट का आकलन कराने के लिए प्रवेश किया था। यहां उन्होंने विशेषज्ञों की निगरानी में लगभग डेढ़ महीने रिहैब की प्रक्रिया पूरी की, जिसमें लगातार ट्रेनिंग सेशन शामिल थे। इस बीच उन्होंने सिर्फ दिवाली के दौरान ब्रेक लिया था। 29 नवंबर, 2025 को उन्हें मैदान में वापसी के लिए हरी झंडी मिल गई।

मैच 2 दिसंबर से मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे पांड्या पांड्या अपनी रिहैब के तुरंत बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौट रहे हैं। पांड्या हैदराबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के तहत बड़ौदा के लिए 3 मैच खेलेंगे, जो 2, 4 और 6 दिसंबर 2025 को निर्धारित हैं। ये मैच उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज शुरू होने वाली है। ऐसे में पांड्या के पास फॉर्म और फिटनेस हासिल करने का मौका होगा।

बड़ौदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की रही है खराब शुरुआत क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली बड़ौदा की टीम ने घरेलू टी-20 मैचों के अपने शुरुआती 2 मैचों में हार मिली है। अब 30 नवंबर को बड़ौदा को अपने तीसरे मैच में हिमाचल प्रदेश से भिड़ेगी।

