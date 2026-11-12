हार्दिक के IPL करियर की सबसे बड़ी गलती पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने बताई, जानिए क्या कहा

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "GT छोड़ने का हार्दिक का फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि उन्होंने यह निर्णय भावनाओं में बहकर लिया। MI से उनका जुड़ाव था और शायद इसी वजह से वहां लौटे। GT को चैंपियन बनाने के बाद वह वहां के सबसे अहम खिलाड़ी थे। इस फैसले से उन्हें नुकसान हुआ। उनके प्रदर्शन और कप्तानी में गिरावट आई। बेहतर होगा कि वह MI के साथ अपने कार्यकाल को भूलकर आगे बढ़ें।"