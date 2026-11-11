हार्दिक पांड्या के आंकड़े mi के लिए शानदार रहे (फाइल तस्वीर)

IPL में मुंबई इंडियंस के लिए कैसा रहा हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार 11:23 am Nov 11, 202611:23 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले हार्दिक पांड्या एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक बार फिर मुंबई इंडियंस (MI) का साथ छोड़ दिया है। वह अब पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलेंगे। 2015 में टीम से जुड़ने के बाद वह एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से टीम की 4 खिताबी जीत में अहम योगदान दिया। 2024 में मुंबई में वापसी के बाद उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी मिली।