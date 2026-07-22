वनडे सीरीज गंवाने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी पर हनुमा विहारी ने उठाए सवाल

गिल की कप्तानी के बारे में बात करते हुए विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "पिछले वनडे में सिर्फ 5 गेंदबाज होने के कारण, उन्हें (गिल को) गेंदबाजी में बदलाव करने में मुश्किल हो रही थी। जब सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, तो छठा विकल्प न होना उनके लिए चिंता की बात बन गई थी।"

बता दें कि तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने 387/3 का स्कोर बनाया था।