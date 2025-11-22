गुवाहाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ की ठोस शुरुआत, ऐसा रहा पहला दिन
क्या है खबर?
गुवाहाटी में खेले जा रहे भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन लगभग बराबरी का रहा। दिन का खेल खत्म होने तक तेम्बा बावुमा की टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए थे। हालांकि, उन्होंने 247 रन भी बना लिए हैं। काइल वेरिन (1*) और सेनुरन मुथुसामी (25*) स्टंप्स तक क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
ऐसा रहा पहले दिन का खेल
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 161 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। इन दोनों के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स (49) और बावुमा (41) ने पारी संभाली और दोनों के बीच 84 रन की साझेदारी हुई। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को बड़ी पारी नहीं खेलने दिया। कुलदीप यादव ने पहले दिन 3 विकेट लिए।
गेंदबाजी
ऐसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी
भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कुलदीप ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 48 रन देकर 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 38 रन देकर 1 सफलता पाई। रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 30 रन देकर 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया। नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को सफलता नहीं मिली।
शानदार
स्टब्स नहीं बना पाए अपना अर्धशतक
स्टब्स ने 112 गेंदों का सामना किया और 49 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 43.75 की रही। एक समय ऐसा लग रहा था ये खिलाड़ी बड़ी पारी खेलेगा, लेकिन कुलदीप ने ऐसा नहीं होने दिया। बावुमा ने 92 गेंदों का सामना किया और 41 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। वह भी पूरी तरह से नजरें जमा चुके थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए।
टेस्ट
मार्करम ने पूरे किए 50 टेस्ट मैच
दक्षिण अफ्रीका के उपकप्तान मार्करम ने अपने टेस्ट करियर का 50वां मुकाबला गुवाहाटी में खेला। उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 91 पारियों में 35.53 की औसत से 3,163 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा 682 रन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।