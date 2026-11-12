गुरनूर को वनडे सीरीज से किया जा सकता है रिलीज (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

गुरनूर बरार को चौथे मैच के बाद वनडे टीम से किया जा सकता है रिलीज- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 02:49 pm Nov 12, 202602:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में फिलहाल 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का चौथा मैच 13 नवंबर को बे ओवल मैदान में खेला जाना है। इस बीच खबर है कि भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को चौथे मैच के बाद वनडे टीम से रिलीज किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज में भारत की तैयारियों के लिहाज से ऐसा किया जा सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।