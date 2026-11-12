गुरनूर बरार को चौथे मैच के बाद वनडे टीम से किया जा सकता है रिलीज- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में फिलहाल 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का चौथा मैच 13 नवंबर को बे ओवल मैदान में खेला जाना है। इस बीच खबर है कि भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को चौथे मैच के बाद वनडे टीम से रिलीज किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज में भारत की तैयारियों के लिहाज से ऐसा किया जा सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
चौथे वनडे के बाद बरार पर लिया जाएगा आखिरी फैसला
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तौरंगा में होने वाले मैच के बाद बरार को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
दरअसल, न्यूजीलैंड के पास लंबे गेंदबाज मौजूद हैं, इसलिए टीम प्रबंधन बरार को वेलिंगटन में टेस्ट टीम के साथ रखना चाहता है।
बता दें कि बरार टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है।
वनडे सीरीज के बाद 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है।
प्रदर्शन
वनडे सीरीज में कैसा रहा गुरनूर का प्रदर्शन?
गुरनूर ने कीवी टीम के विरुद्ध 2 मैचों में 10.57 की औसत और 3.82 की इकॉनमी रेट के साथ 7 विकेट लिए हैं।
दूसरे वनडे में उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 30 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे।
सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 44 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की।
उन्होंने भारत की ओर से कोई भी टी-20 या टेस्ट मैच नहीं खेले हैं।
बदलाव
गिल की गैरमौजूदगी में गायकवाड़ के पास होगा मौका
गिल आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं और उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिल की अनुपस्थिति में रुतुराज गायकवाड़ बतौर सलामी बल्लेबाज खेल सकते हैं, जबकि ईशान किशन मध्यक्रम में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं।
नेट प्रैक्टिस से संकेत मिले हैं कि किशन बाकी 2 वनडे में खेलेंगे।
ऐसे में गायकवाड़ और किशन के पास वनडे सीरीज में भी अच्छा मौका होगा।
सपोर्ट स्टाफ
भारत की वनडे टीम के साथ मौजूद हैं गंभीर
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया कि भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ 2 हिस्सों में बंट गया है।
प्रमुख कोच गौतम गंभीर और स्पिन गेंदबाजी कोच सैराज बाहुतुले वनडे टीम के साथ हैं, जबकि कोटक, गेंदबाजी कोच मॉर्न मोर्केल और फील्डिंग कोच सुभदीप घोष टेस्ट दल के साथ मौजूद हैं।
गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज हैमिल्टन से पहले ही वेलिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं।