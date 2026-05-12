GT बनाम SRH: ईशान किशन ने पकड़ा वाशिंगटन सुंदर का शानदार कैच, देखें वीडियो

कैच

किशन ने किस तरह पकड़ा यह कैच?

GT की पारी में SRH की ओर से 20वां ओवर साकिब हुसैन करने आए थे। ओवर की 5वीं गेंद उन्होंने स्लोअर शॉट ऑफ लेंथ पर फेंकी थी। इसे सुंदर समझ नहीं पाए। उन्होंने पहले पुल शॉट मारने का मन बनाया था, लेकिन गेंद की गति से वह चकमा खा गए और गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में उछाल बैठे। इस पर विकेट के पीछे खड़े किशन ने पहले लंबी दौड़ लगाई और फिर डाइव लगाकर कैच लपक लिया।