अलविदा 2025: स्मृति मंधाना का इस साल कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 2025 का साल शानदार रहा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला भी 2025 में जमकर बोला। वह इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों को मिलाकर सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। इस बीच 2025 में मंधाना के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े इस साल मंधाना ने बनाए रिकॉर्ड 1,700+ रन मंधाना ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32 पारियों में कुल 1,703 रन बनाए। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर वर्ष में महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,700 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली बल्लेबाज बनी। बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम पर दर्ज था। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 2024 में 35 पारियों में 1,659 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए थे।

2025 इस साल सभी प्रारूप में ऐसा रहा मंधाना का प्रदर्शन मंधाना ने 2025 में कुल 23 वनडे मैच खेले, जिसमें 61.90 की औसत के साथ 1,362 रन बनाए। वह इस साल सर्वाधिक वनडे रन वाली महिला बल्लेबाज रही। इस साल भारतीय उपकप्तान ने वनडे में 5 शतक और इतने ही अर्धशतक भी लगाए। 2025 में अब तक मंधाना ने 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37.88 की औसत से 341 रन बनाए। उन्होंने इस साल कोई टेस्ट मैच नहीं खेला।

आंकड़े एक कैलेंडर वर्ष में 1,000+ वनडे रन वाली पहली महिला खिलाड़ी मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बनीं थी। उन्होंने इस साल 23 मैचों में 61.90 की शानदार औसत से 1,362 रन बनाए, जिसमें 135 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। मंधाना के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वूल्वार्ड्ट ने 2025 में 1,000+ रन बनाए। प्रोटियाज सलामी बल्लेबाज ने 2025 में 21 पारियों में 61.78 की औसत के साथ 1,174 रन बनाए।

