अलविदा 2025: दीप्ति शर्मा का इस साल कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

अलविदा 2025: दीप्ति शर्मा का इस साल कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए 2025 बेहतरीन रहा। भारतीय टीम ने इस साल वनडे विश्व कप जीता, जिसमें दीप्ति की अहम भूमिका रही। इसके अलावा दीप्ति हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बनी। उन्होंने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। इस बीच 2025 में दीप्ति के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किए प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
इस साल जोरदार रहा दीप्ति का प्रदर्शन
दीप्ति ने इस साल 23 वनडे में 27.10 की औसत के साथ 39 विकेट लिए, जिसमें एक पारी में 5 विकेट हॉल भी शामिल रहा। बल्लेबाजी में उन्होंने 49.66 की औसत से 596 रन बनाए। उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दीप्ति ने 9 पारियों में 17.57 की औसत से 17 विकेट लिए। वहीं, बल्लेबाजी में उन्होंने 3 पारियों में 21 रन बनाए। इस साल भारतीय टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला।
जानकारी
एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे विकेट वाली गेंदबाज बनी दीप्ति
दीप्ति वनडे प्रारूप में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज (39) बनी। इससे पहले वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद, दक्षिण अफ्रीका की सुने लुस और शबनम इस्माइल ने एक साल में 37-37 विकेट लिए हुए थे।
विश्व कप
वनडे विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई थी दीप्ति
दीप्ति इस विश्व कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुई थी। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही थी। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड ने 17 विकेट चटकाए। दीप्ति ने फाइनल में 5 विकेट लिए थे। दीप्ति ने बल्लेबाजी में 7 पारियों में 30.71 की उम्दा औसत और 90.33 की स्ट्राइक रेट से कुल 215 रन बनाए थे।
उपलब्धि
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी दीप्ति
दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज बनी। दीप्ति ने अब तक 133 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 129 पारियों में लगभग 19 की औसत से 152 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शट ने 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट (103) राधा यादव के नाम है।
उपलब्धि
ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं दीप्ति
इस साल दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर बनी थी। अब तक पुरुष क्रिकेट के इतिहास में भी किसी खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बल्लेबाजी में उन्होंने 23.06 की औसत के साथ 1,100 से अधिक रन बनाए हैं। इस बाएं हाथ की बल्लेबाज के नाम 2 अर्धशतक भी हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 64 रन है।