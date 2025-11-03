वनडे विश्व कप: दीप्ति शर्मा ने फाइनल में लिए 5 विकेट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी

वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराते हुए खिताब जीता। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 298/7 का स्कोर बनाया और प्रोटियाज टीम सभी विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी। इस खिताबी मैच में दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी फाइनल में बेहतरीन रही दीप्ति की गेंदबाजी दीप्ति ने सिनालो जाफ्ता को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर रही एनेरी डर्कसेन (35) को पवेलियन की राह दिखाई। इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के आखिरी ओवरों के दौरान क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क और लौरा वोल्वार्ड को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 9.3 ओवर में 39 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की।

जानकारी बल्लेबाजी में लगाया अर्धशतक फाइनल में गेंदबाजी में कमाल करने से पहले दीप्ति ने बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 58 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए थे।

आंकड़े दीप्ति ने इस संस्करण में लिए सर्वाधिक 22 विकेट दीप्ति इस विश्व कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुई। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड ने 17 विकेट चटकाए। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो दीप्ति के बाद युवा गेंदबाज श्री चरणी ने 14 सफलताएं हासिल की।