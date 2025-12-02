ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 की नीलामी में शामिल न होने को लेकर लिखा भावुक संदेश  

पोस्ट IPL ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया मैक्सवेल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'IPL में कई यादगार सीजन के बाद, मैंने इस साल नीलामी में अपना नाम न डालने का फैसला किया है। यह एक बड़ा निर्णय है और इस लीग ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। IPL ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाने में मदद की है। इतने सालों में समर्थन के लिए धन्यवाद।'

प्रदर्शन ऐसा रहा है मैक्सवेल का IPL करियर IPL 2025 में मैक्सवेल ने 6 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। 37 वर्षीय इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने IPL में 4 टीमों का प्रतनिधित्व किया है, जिसमें 141 मैचों में 23.88 की औसत और 155.14 की स्ट्राइक रेट से 2,819 रन बनाए हैं। उन्होंने 18 अर्धशतक भी लगाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 34.46 की औसत के साथ 41 विकेट लिए हैं।

आंकड़े पिछले 2 सीजन में मैक्सवेल ने किया था निराश मैक्सवेल का पिछले 2 सीजन में बल्लेबाजी में खराब प्रदर्शन रहा था। PBKS से पहले IPL 2024 में RCB से खेलते हुए 9 पारियों में 52 रन बनाए थे। उनके IPL 2024 में स्कोर 0, 3, 28, 0, 0, 0, 11, 5, और 5 रन रहे थे। ऐसे ही IPL 2025 में उन्होंने 0, 0, 30, 1, 3, 7, 7, 14*, और 0 रन के स्कोर किए थे।