ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 की नीलामी में शामिल न होने को लेकर लिखा भावुक संदेश  
लेखन अंकित पसबोला
Dec 02, 2025
11:59 am
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज नहीं कराया। वह पिछले सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेले थे, जिसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी नीलामी में शामिल नहीं होने का कारण बताया है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है।

IPL ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया  

मैक्सवेल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'IPL में कई यादगार सीजन के बाद, मैंने इस साल नीलामी में अपना नाम न डालने का फैसला किया है। यह एक बड़ा निर्णय है और इस लीग ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। IPL ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाने में मदद की है। इतने सालों में समर्थन के लिए धन्यवाद।'

Twitter Post

ऐसा रहा है मैक्सवेल का IPL करियर 

IPL 2025 में मैक्सवेल ने 6 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। 37 वर्षीय इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने IPL में 4 टीमों का प्रतनिधित्व किया है, जिसमें 141 मैचों में 23.88 की औसत और 155.14 की स्ट्राइक रेट से 2,819 रन बनाए हैं। उन्होंने 18 अर्धशतक भी लगाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 34.46 की औसत के साथ 41 विकेट लिए हैं।

पिछले 2 सीजन में मैक्सवेल ने किया था निराश 

मैक्सवेल का पिछले 2 सीजन में बल्लेबाजी में खराब प्रदर्शन रहा था। PBKS से पहले IPL 2024 में RCB से खेलते हुए 9 पारियों में 52 रन बनाए थे। उनके IPL 2024 में स्कोर 0, 3, 28, 0, 0, 0, 11, 5, और 5 रन रहे थे। ऐसे ही IPL 2025 में उन्होंने 0, 0, 30, 1, 3, 7, 7, 14*, और 0 रन के स्कोर किए थे।

इस बार नीलामी में 1,300+ खिलाड़ियों ने दर्ज कराया है नाम 

क्रिकबज के मुताबिक, नीलामी के लिए कुल 1,355 खिलाड़ियों की सूची है, जिसमें कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें खरीदार मिलने की उम्मीद है। जोश इंग्लिस, जिनकी शादी की वजह से उपलब्धता तय नहीं है, उन्होंने भी नीलामी के लिए नाम दर्ज कराया है। इस पूरी सूची में इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी भी हैं।

