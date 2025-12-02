IPL 2026: नीलामी के लिए 1,300+ खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, ग्लेन मैक्सवेल का नाम शामिल नहीं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए होने वाली नीलामी के लिए 1,300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसी खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम नहीं दिया है। वह पिछले सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) से खेलते हुए नजर आए थे। बता दें कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में छोटी नीलामी का आयोजन होना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट स्टीव स्मिथ समेत इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने दर्ज कराया है नाम क्रिकबज के मुताबिक, कुल 1,355 खिलाड़ियों की सूची है, जिसमें कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें खरीदार मिलने की उम्मीद है। जोश इंग्लिस, जिनकी शादी की वजह से उपलब्धता तय नहीं है, उन्होंने भी नीलामी के लिए नाम दर्ज कराया है। इस पूरी सूची में इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी भी हैं।

2 करोड़ सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों ने बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर के रूप में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है। वहीं, ग्रीन, स्मिथ, जेमी स्मिथ, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एस्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, इंग्लिस, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डेनियल लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, डेरिल मिचेल, रचिन, और हसरंगा समेत कुल 43 विदेशी खिलाड़ियों ने खुद का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है।

नीलामी नीलामी के जरिए भरे जाने हैं अधिकतम 71 स्लॉट IPL ने 30 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद सोमवार को फ्रेंचाइजी के साथ सूची साझा की है। हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ियों के कोटे को नीलामी के जरिए पूरी कर सकती है। बता दें कि अबू धाबी में होने वाली अगली नीलामी में अधिकतम 77 स्लॉट भरे जा सकते हैं, जिसमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में नीलामी के दिलचस्प होने की उम्मीद है।