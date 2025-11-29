गौतम गंभीर 2027 तक बने रहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को हाल ही में दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। इस शर्मनाक हार के बाद से भारतीय टीम के प्रमुख कोच गौतम गंभीर की लगातार आलोचना हो रही है। अब खबर है कि टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद गंभीर 2027 तक तीनों प्रारूपों में कोच बने रहेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
गंभीर को हटाने को लेकर BCCI नहीं कर रहा कोई विचार
दैनिक जागरण के मुताबिक, BCCI फिलहाल गंभीर को हटाने को लेकर कोई विचार नहीं कर रहा है और वह 2027 तक अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। ऐसी भी खबर है कि बोर्ड ने भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन का कसूरवार चयन समिति को माना है। BCCI को लगता है कि आलराउंडर पर ज्यादा भरोसा टीम के हित में नहीं हैं और इसको लेकर चयन समिति से नाखुश है।
पूर्व बयान
दूसरे टेस्ट में हार के बाद गंभीर ने कही थी ये दिलचस्प बात
गंभीर ने गुवाहाटी में 408 रन की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये फैसला BCCI का है। मैं पहले भी कह चुका हूं भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। मैं वही हूं जिसने इंग्लैंड में नतीजे दिए, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया। यह टीम सीख रही है।" गंभीर के मुताबिक उनका पद बना रहे या नहीं, इसका निर्णय बोर्ड को करना है। क्योंकि व्यक्तिगत महत्व से ज्यादा देश का क्रिकेट जरूरी है।
गंभीर
गंभीर के कार्यकाल में भारत ने घर पर गंवाई 2 टेस्ट सीरीज
इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी सीरीज और हाल ही में वेस्टइंडीज पर जीत के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पिछले एक साल में गंभीर के कोच बनने के बाद भारत की तीसरी टेस्ट सीरीज हार है। पिछले 12 महीनों में भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज गंवाई है। इसी दौरान इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ रही, जबकि सफेद गेंद क्रिकेट में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता।
रिपोर्ट
रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर भी नहीं हुई है कोई बात
भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी सिर्फ वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं। रोहित और कोहली के वनडे विश्व कप 2027 तक खेलने को लेकर के अब भी संशय है। ऐसी भी खबर है कि इन भारतीय दिग्गजों के भविष्य को लेकर के फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है।