गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत की टेस्ट में उपकप्तानी छिनने पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

टिप्पणी

टेन डोएस्केट ने भी पंत पर रखी अपनी राय

भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएस्केट ने भी पंत को टेस्ट उपकप्तान के पद से हटाए जाने पर बात की। उन्होंने कहा कि विकेटकीपर ने इस बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और उन्होंने गंभीर से खुलकर बातचीत की है। डोएस्केट ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बड़ी टीम में नेतृत्व के लिए किसी पद की जरूरत है। ऋषभ यह बात समझते हैं और एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"