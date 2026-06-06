रूस की मिरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का फाइनल जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया

फ्रेंच ओपन 2026: मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब

लेखन भारत शर्मा 09:18 pm Jun 06, 202609:18 pm

क्या है खबर?

रूस की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मिरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार (7 जून) को रोलैंड गैरोस के फिलिप चैटरियर कोर्ट पर खेले गए फाइनल मुकबाले में उन्होंने पौलैंड की माया च्वालिंस्का को एकतरफा मुकाबले में 6-3, 6-2 से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। यह एंड्रीवा का पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके साथ ही यह उनका पहला ही ग्रैंड स्लैम खिताब भी है।