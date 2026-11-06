विराट कोहली की पारी के फैन हुए पूर्व भारतीय कोच, बोले- ऐसी पारी शतक के बराबर

शास्त्री ने कहा कि कोहली ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर शुभमन गिल का दबाव काफी कम किया।

वह तेजी से स्ट्राइक बदलते हैं, जिससे गेंदबाजों पर दबाव बना रहता है।

उन्होंने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस खिलाड़ी को कई सालों से खेलते देखा है, लेकिन उन्हें याद नहीं कि कोहली ने इससे बेहतर बल्लेबाजी पहले कभी की हो।

पहले वनडे में भारतीय टीम को डकवर्थ लुइस नियम (DLS) से 5 विकेट से जीत मिली थी।