IPL 2027 के संभावित ट्रेड और टीम संयोजन पर चर्चा करते हुए श्रीकांत ने SRH के गेंदबाजी आक्रमण की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "मैं इस बात से हैरान हूं कि उन्होंने अपने एक अन्य 'शेड बॉलर' जयदेव उनादकट को जाने नहीं दिया। अपनी नकली गेंदबाजी के साथ वे इतने लंबे समय तक खेलते रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे उनकी प्लेइंग इलेवन में कैसे जगह बना पाएंगे। वे उन्हें 'पुराना मेहनती घोड़ा' कहेंगे और टीम में बनाए रखेंगे।"