शुभमन गिल और केएल राहुल को आखिरी 2 वनडे से हटाने पर भड़का यह पूर्व क्रिकेटर

टीम प्रबंधन के इस फैसले से जहां भारतीय कोचिंग स्टाफ 2 हिस्सों में बंट गया है, वहीं क्रिकेट पंडितों का मानना है कि सीरीज के बीच से मुख्य खिलाड़ियों को हटाना टीम के हित में नहीं है।

गणेश ने कहा कि न्यूजीलैंड में जारी बारिश के व्यवधानों के कारण इन खिलाड़ियों को शुरुआती वनडे मैचों में मैदान पर खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिला। ऐसे में खिलाड़ियों को और मैच खिलाने के बजाय आराम देना समझदारी भरा फैसला नहीं है।