सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऐसी है WTC 2025-27 की अंक तालिका

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड ने पहली पारी में जो रूट के शतक (160) की मदद से सभी विकेट खोकर 384 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (138) के शतकों की बदौलत 567 रन बनाते हुए बढ़त हासिल की। पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली इंग्लिश टीम ने दूसरी पारी में जैकब बेथेल (154) के शतक की मदद से 342 रन बनाए। आखिर में जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हासिल किया।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर मजबूती से बरकरार है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबलों में उसने जीत (हार-1) दर्ज की है। टीम फिलहाल 87.5 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है। कीवी टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 77.78 प्रतिशत अंक हैं।

इंग्लैंड इंग्लैंड ने इस चक्र में अपनी छठी हार झेली एशेज सीरीज 2025-26 में सिर्फ एक टेस्ट जीतने वाली इंग्लैंड ने WTC के इस चक्र में अपनी छठी हार झेली। इंग्लिश टीम ने WTC 2025-27 में 10 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 में जीत मिली है और 1 टेस्ट उन्होंने ड्रॉ कराया है। फिलहाल 31.67 प्रतिशत अंको के साथ इंग्लिश टीम 7वें स्थान पर मौजूद है। इंग्लैंड के नीचे बांग्लादेश 8वें और वेस्टइंडीज अंतिम 9वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश के 16.67 और वेस्टइंडीज के 4.17 प्रतिशत अंक हैं।

