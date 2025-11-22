एशेज 2025-26: क्रिकेट इतिहास में पहली बार, पहली तीन पारियों में बिना रन बने गिरे विकेट

रिकॉर्ड

कैसे गिरे विकेट?

इंग्लैंड की पहली पारी: पहला विकेट तब गिरा जब जैक क्रॉली पहले ही ओवर (0.6 ओवर) में मिचेल स्टार्क की गेंद पर 0 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी: डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड भी पहले ही ओवर में (0.2 ओवर) बिना खाता खोले आउट हुए। इंग्लैंड की दूसरी पारी: दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए क्रॉली को फिर से स्टार्क ने पहले ही ओवर (0.5 ओवर) में वापस भेज दिया। तीनों बार टीम का स्कोर शून्य था।