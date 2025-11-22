एशेज 2025-26: क्रिकेट इतिहास में पहली बार, पहली तीन पारियों में बिना रन बने गिरे विकेट
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एशेज 2025 के पहले ही टेस्ट के दौरान इतिहास बन गया। क्रिकबज के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में हुए इस मैच की पहली तीन पारियों में कुछ ऐसा हुआ, जो आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था। पहली तीनों पारियों में एक रन बनने से पहले ही एक विकेट गिर गया, जो एक अनोखी घटना है। आइए पूरी खबर जानें।
रिकॉर्ड
कैसे गिरे विकेट?
इंग्लैंड की पहली पारी: पहला विकेट तब गिरा जब जैक क्रॉली पहले ही ओवर (0.6 ओवर) में मिचेल स्टार्क की गेंद पर 0 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी: डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड भी पहले ही ओवर में (0.2 ओवर) बिना खाता खोले आउट हुए। इंग्लैंड की दूसरी पारी: दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए क्रॉली को फिर से स्टार्क ने पहले ही ओवर (0.5 ओवर) में वापस भेज दिया। तीनों बार टीम का स्कोर शून्य था।
पहला दिन
पहले दिन गिरे थे 19 विकेट
एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट के पहले दिन ही गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 172 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्क ने 7 विकेट (7/58) लिए। इसके बाद पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट खोकर 123 रन बनाए। ऐसे में पहले दिन ही 19 विकेट गिर गए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी 132 रन पर ही समाप्त हो गई।