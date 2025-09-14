एशिया कप 2025: श्रीलंका बनाम हांगकांग मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

एशिया कप 2025 के 8वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम का सामना हांगकांग क्रिकेट टीम से 15 सितंबर को होगा। श्रीलंका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार किया था और पहले मैच में उसे बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीत मिली थी। हांगकांग के लिए ये टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और उसे दोनों में हार मिली है। इस बीच आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड अब तक आपस में कभी नहीं भिड़ी है ये दोनों टीमें श्रीलंका और हांगकांग की टीमें अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं। ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा। टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 7 जीते हैं और 4 में टीम ने हार झेली है। हांगकांग ने एशिया कप टी-20 में 7 मैच खेले हैं। इन सभी मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है हांगकांग की टीम पहले दोनों मुकाबलों में हांगकांग की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं थी। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम ने सिर्फ 94/9 का स्कोर बनाया था। बांग्लादेश के खिलाफ हांगकांग ने 143/7 का स्कोर बनाया। टीम की गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रही थी। ऐसे में हांगकांग को हर क्षेत्र में बेहतर करना होगा। हांगकांग की संभावित टीम: जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुरतजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अंशुमान ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 41.67 की औसत और 151.2 की स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए हैं। जीशान के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 138.53 की स्ट्राइक रेट से 284 रन निकले हैं। श्रीलंका के निसांका ने पिछले 10 मुकाबलों में 40.07 की औसत से 407 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हांगकांग के आयुष ने पिछले 8 मैच में 9 विकेट लिए हैं। श्रीलंका हसरंगा ने पिछले 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं।