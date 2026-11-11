टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार: पाकिस्तान ने रावलपिंडी में दुर्लभ रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास

आरिफ ने घास से भरी पिच पर बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 51 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली।

नंबर 3 पर उतरे ताहा ने जबरदस्त धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन किया और 105 गेंदों में 51 रन बनाए।

इसी तरह निचले क्रम में आकर अराफात ने स्टाइलिश अंदाज में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन जोड़े।

वे इस पारी में अर्धशतक बनाने वाले पाकिस्तान के 5वें बल्लेबाज रहे।