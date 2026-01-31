फिन एलन ने भारत के खिलाफ 22 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एलन ने 38 गेंदों का सामना किया और 80 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 210.53 की रही। एलन ने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर सिर्फ 48 गेंदों में 100 रन जोड़ दिए। भारत ने कीवी टीम को 272 रनों का लक्ष्य दिया था। एलन ने टीम को जोरदार शुरुआत दी। वह अक्षर पटेल की गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हुए।

करियर

एलन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर

एलन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 53 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में उन्होंने 26.25 की औसत और 165.45 की शानदार स्ट्राइक रेट से 1,365 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन का रहा है। भारत की सरजमीं पर एलन ने 4 मैच में 172की स्ट्राइक रेट से 129 रन बनाए हैं।