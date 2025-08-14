दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

दलीप ट्रॉफी भारत का प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। जोनल प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में वेस्ट जोन की टीम अब तक सबसे सफल रही है, जिसने कुल 19 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी में अब तक कई उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस बीच दलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 नरेंद्र हिरवानी (8) पूर्व लेग स्पिनर हिरवानी ने दलीप ट्रॉफी में 29 मैच खेले थे, जिसमें 34.12 की औसत के साथ 126 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 8 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 129 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा था। वह सेंट्रल जोन से खेलते थे। हिरवानी ने भारत की ओर से 17 टेस्ट खेले थे, जिसमें 30.10 की औसत के साथ 66 विकेट लिए थे।

#2 भागवत चन्द्रशेखर (7) साउथ जोन के भगवत चंद्रशेखर इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ 24 टेस्ट में 24.30 की औसत के साथ 99 विकेट लिए थे। उन्होंने 7 पारियों में 5 विकेट लिए थे। अपने प्रथम श्रेणी करियर में इस लेग स्पिनर ने 246 मैच खेले थे, जिसमें 24.03 की औसत के साथ 1,063 विकेट लिए थे। उन्होंने 75 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।

#3 एरापल्ली प्रसन्ना (6) दाएं हाथ के पूर्व ऑफ स्पिनर एरापल्ली प्रसन्ना ने दलीप ट्रॉफी में 6 पारियों में 5 विकेट लिए थे। इस पूर्व स्पिनर ने साउथ जोन की ओर से 24 टेस्ट खेले थे, जिसमें 22.36 की औसत के साथ 83 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 19 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में फिलहाल 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।