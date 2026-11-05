अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा विश्व कप में कैसा है प्रदर्शन?

रोनाल्डो ने अपने करियर का छठा विश्व कप खेला था।

इससे पहले वह 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 संस्करणों में भी पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में वह 27 मुकाबलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ लियोनल मेसी हैं, जिन्होंने 31 मैच खेले हैं।

इसके बाद लोथार मथाउस (25), मिरोस्लाव क्लोज (24), पाओलो मालदिनी (23), लुका मोड्रिच (23) और मैनुअल नोयर (23) हैं।