अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा विश्व कप में कैसा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से खेला गया फीफा विश्व कप उनका आखिरी बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट साबित हुआ। उनकी टीम पुर्तगाल राउंड ऑफ-16 से आगे नहीं बढ़ सकी थी। नॉकआउट मैच में स्पेन के खिलाफ उनकी टीम को हार मिली थी। रोनाल्डो के संन्यास के मौके पर विश्व कप में उनके प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
प्रदर्शन
रोनाल्डो ने विश्व कप में किए थे 3 गोल
2026 फीफा विश्व कप में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 5 मैच खेले और 3 गोल दागे थे।
ग्रुप-K के दूसरे मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल किए, जिससे पुर्तगाल ने 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की।
इसके बाद राउंड ऑफ-32 में क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने पेनाल्टी पर एक गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, राउंड ऑफ-16 में स्पेन के खिलाफ बड़े मैच में उनका एक भी गोल नहीं आया था।
गोल
रोनाल्डो विश्व कप में दूसरे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
रोनाल्डो ने अपने करियर का छठा विश्व कप खेला था।
इससे पहले वह 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 संस्करणों में भी पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में वह 27 मुकाबलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ लियोनल मेसी हैं, जिन्होंने 31 मैच खेले हैं।
इसके बाद लोथार मथाउस (25), मिरोस्लाव क्लोज (24), पाओलो मालदिनी (23), लुका मोड्रिच (23) और मैनुअल नोयर (23) हैं।
गोल
रोनाल्डो ने किए हैं कुल 11 गोल
रोनाल्डो ने विश्व कप में कुल 13 गोल में योगदान दिया है। उन्होंने 27 मुकाबलों में 11 गोल किए और 2 गोल में सहयोग (असिस्ट) दिया।
उनके 11 गोल में से 4 पेनाल्टी पर आए हैं।
2026 विश्व कप में उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-K मुकाबले में गोल करते ही रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया था।
वह फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए थे।
पुरस्कार
पुर्तगाल के साथ ये खिताब जीत चुके हैं रोनाल्डो
रोनाल्डो कभी भी फीफा विश्व कप का खिताब नहीं जीत सके।
वह अपने देश के लिए यूरो 2016 का खिताब जीत चुके थे। तब फाइनल में उनकी टीम ने फ्रांस को 1-0 से हराया था।
उन्होंने नेशंस लीग में पुर्तगाल को 2 बार चैंपियन बनाया है। 2019 में पुर्तगाल ने फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराया था। इसके बाद 2025 में पुर्तगाल ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को शिकस्त दी थी।