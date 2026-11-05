रोनाल्डो ने संन्यास ले लिया है

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का किया ऐलान

क्या है खबर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो का पुर्तगाल के लिए 23 साल का शानदार सफर समाप्त हो गया। उन्होंने 234 मुकाबलों में 146 गोल किए और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उनका यह फैसला पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान पुर्तगाल टीम का साथ छोड़ने के बाद आया है। उस समय उन्होंने नए मैनेजर जॉर्ज जीसस के साथ वादे पूरे नहीं होने की बात कही थी।