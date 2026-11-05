क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का किया ऐलान
क्या है खबर?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो का पुर्तगाल के लिए 23 साल का शानदार सफर समाप्त हो गया। उन्होंने 234 मुकाबलों में 146 गोल किए और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उनका यह फैसला पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान पुर्तगाल टीम का साथ छोड़ने के बाद आया है। उस समय उन्होंने नए मैनेजर जॉर्ज जीसस के साथ वादे पूरे नहीं होने की बात कही थी।
बयान
रोनाल्डो ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, "आज मैं टीम के साथ मैदान पर अपने सफर का अंत कर रहा हूं। मैं गर्व के साथ विदा ले रहा हूं। मुझे अपने सफर पर गर्व है और इस बात का संतोष है कि मैंने पुर्तगाल के लिए अपना सब कुछ दिया। गोल बीत जाते हैं, ट्रॉफियां संग्रहालयों में रख दी जाती हैं और रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन एक चीज है, जिसे समय कभी नहीं मिटा सकता और वह है लोगों के दिलों में हमारी जगह।"
दिग्गज
मैंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की- रोनाल्डो
रोनाल्डो ने अपने बयान में आगे कहा, "मैंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। आज समझ आया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का प्रतिनिधित्व करने का हक हासिल करना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। इन 23 वर्षों के लिए धन्यवाद। मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। पुर्तगाल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। हमेशा के लिए।''
ट्विटर पोस्ट
रोनाल्डो ने साझा किया वीडियो
Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
विवाद
पुर्तगाल के कोच के साथ विवाद के बाद रोनाल्डो का संन्यास
रोनाल्डो का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस के साथ विवाद के बाद आया है।
अक्टूबर में रोनाल्डो के राष्ट्रीय टीम कैंप छोड़ने से उनके भविष्य पर सवाल उठे थे। उन्होंने कोच पर टीम में अपनी भूमिका को लेकर वादा तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में रोनाल्डो ने कैंप छोड़ने के लिए माफी मांगी और चयन के लिए उपलब्ध रहने की बात कही थी।
अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय
रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा 146 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मैच खेले हैं, जिनमें 146 गोल के अलावा 37 असिस्ट भी दर्ज किए हैं।
रोनाल्डो ने पुर्तगाल के साथ 3 बड़े खिताब जीते हैं। इनमें 2016 का यूरो कप खिताब और 2018-19 और 2024-25 में जीती गई 2 नेशंस लीग ट्रॉफियां भी शामिल हैं।
रोनाल्ड लीग फुटबॉल में खेलते नजर आएंगे। वह अल-नासर के लिए खेलते हैं।