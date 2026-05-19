IPL में पारी के आधार पर सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 2,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 47 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। आइए IPL इतिहास में पारी के हिसाब से सबसे तेज 2,000 रन पूरे करने वाले विदेशी बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 क्रिस गेल - 48 पारी IPL पारी के हिसाब से सबसे तेज 2,000 रन पूरे करने वाले विदेशी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 48वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने 142 मैचों में 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे। इसमें 6 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। गेल IPL में सर्वाधिक (357) छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। कुल मिलाकर वह इस मामले में साई सुदर्शन (47 पारी) से पीछे हैं।

#2 शॉन मार्श - 52 पारी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शॉन मार्श ने लीग में 2,000 रन बनाने के लिए सिर्फ 52 पारियां खेली थीं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 71 मैचों में 132.74 के स्ट्राइक रेट से 2,477 रन बनाए थे। उनके खाते में 20 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। इस अनुभवी खिलाड़ी की 39.95 की औसत अभी भी कम से कम 2,000 IPL रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाजों में तीसरी सर्वश्रेष्ठ है। मार्श आखिरी बार 2017 में इस टूर्नामेंट में खेले थे।

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