एशिया कप 2025, सुपर-4: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना रविवार (21 सितंबर) को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से होगा। भारत ने ग्रुप-A में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि बांग्लादेश की टीम 2 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले में को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड एशिया कप में पाकिस्तान पर भारी रही है भारतीय टीम एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमें 4 बार आमने-सामने हुईं, जिसमें 3 में भारत और 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 14 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 11 में भारत और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। अयूब पिछले तीनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं, फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अबरार अहमद स्पिन गेंदबाजी का दारोमदार संभालेंगे। संभावित टीम: साहिबजादा, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछली 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 46.04 की औसत से 464 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 पारियों में 166 की स्ट्राइक रेट से 420 रन बनाए हैं। वरुण ने 9 मैचों में 20 विकेट झटके हैं। पाकिस्तान के लिए फखर ने 9 पारियों में 265 रन बनाए हैं और फरहान ने 10 पारियों में 214 रन अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 10 मैचों में 7.22 की इकॉनमी से 15 विकेट चटकाए हैं।