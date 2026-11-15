फाफ डु प्लेसिस का RCB की कप्तानी पर बड़ा खुलासा, कोहली से बताया महंगा रिश्ता

बता दें कि कोहली ने 2013 से 2021 तक RCB की कप्तानी करने के बाद कार्यभार प्रबंधन के चलते पद छोड़ दिया था।

डु प्लेसिस ने 3 सीजन तक टीम का नेतृत्व किया। इस दौरान वे और कोहली 41 मैचों में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए 2,032 रनों की साझेदारी करने में सफल रहे, जो RCB के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

डु प्लेसिस ने कप्तानी संभालने से पहले कोहली से मिले मैसेज पर अहम खुलासा किया है।