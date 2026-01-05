21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में हुई एक एशेज सीरीज में 2 शतक लगाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने एशेज सीरीज 2025-26 के पांचवें टेस्ट की पहली पारी में बड़ा शतक (160) लगाया। यह मौजूदा सीरीज में उनके बल्ले से निकलने वाली दूसरी शतकीय पारी रही। इस बीच रूट इंग्लैंड के उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए एक सीरीज के दौरान कम से कम 2 शतक लगाए हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 माइकल वॉन (2002-03, शतक- 3) इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एशेज सीरीज 2002-03 में 5 टेस्ट की 10 पारियों में 63.30 की औसत के साथ 633 रन बनाए थे। उन्होंने 183 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक लगाए थे। वह उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। वॉन की उम्दा बल्लेबाजी के बावजूद इंग्लैंड को उस सीरीज में 1-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

#2 एलिस्टर कुक (2010-11, शतक- 3) इंग्लैंड ने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एशेज सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया था। उस सीरीज की जीत में एलिस्टर कुक की अहम भूमिका रही थी। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 7 पारियों में 127.66 की अविश्वनीय औसत के साथ 766 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। उस सीरीज में कुक ने एक पारी में दोहरा शतक (235*) भी लगाया था।

#3 जोनाथन ट्रॉट (2010-11, शतक-2) 2010-11 में ही कुक के अलावा इंग्लैंड की टीम से जोनाथन ट्रॉट का बल्ला खूब चला था। ट्रॉट ने 7 पारियों में 89.00 की औसत के साथ 445 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 168* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाए थे। ट्रॉट ने एशेज सीरीज के इतिहास में सिर्फ 12 ही टेस्ट खेले थे, जिसमें 48.26 की औसत से 917 रन बनाए थे।

