नॉटिंघम टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीत की ओर बढ़ाया कदम, ऐसा रहा चौथा दिन

मिचेल

डेरिल मिचेल ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट शतक

कीवी टीम को अपनी दूसरी पारी में 51 रन पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मिचेल ने एक छोर संभालते हुए रचिन रविंद्र (94) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने बेन सियर्स (19) 59 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। वह पारी में 241 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाकर नाबाद रहे।