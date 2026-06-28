डेरिल मिचेल ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

डेरिल मिचेल ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट के चौथे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का छठा और इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथा शतक रहा, जिसे उन्होंने 241 गेंदों में पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी की मदद से कीवी टीम अपनी दूसरी पारी 288/9 के स्कोर घोषित करने में सफल रही। इंग्लैंड को अब जीतने के लिए 373 रन का लक्ष्य मिला है।
बल्लेबाजी
कैसी रही मिचेल की पारी और साझेदारी?
कीवी टीम को अपनी दूसरी पारी में 51 रन पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मिचेल ने एक छोर संभालते हुए रचिन रविंद्र (94) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने बेन सियर्स (19) 59 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। वह पारी में 241 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाकर नाबाद रहे।
प्रदर्शन
मिचेल का इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रहा है प्रदर्शन
मिचेल का टेस्ट करियर में इंग्लैंड के खिलाफ बेहद दमदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपने करियर में सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 13 मैच की 24 पारियों में 56.71 की औसत से 1,191 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 190 रन का रहा है। उन्होंने इंग्लैंड में 7 मैचों की 13 पारियों में 779 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।
करियर
कैसा रहा है मिचेल का टेस्ट करियर?
मिचेल ने दिसंबर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ ही अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 39 टेस्ट की 62 पारियों में 43.05 की औसत से 2,411 रन अपने नाम किए हैं। इसमें 6 शतक के अलावा 16 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 190 रन रहा है। न्यूजीलैंड की धरती पर उन्होंने 29 पारियों में 40.76 की औसत से 1,060 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल हैं।