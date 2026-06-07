लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराते हुए बढ़त बनाई, ये बने रिकॉर्ड्स

काइल जैमीसन

काइल जैमीसन ने पहली पारी में लिए 5 विकेट

जैमीसन ने अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे एमिलियो गे (8) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने इंग्लैंड के मध्यक्रम में जैमी स्मिथ (1), बेन स्टोक्स (12) और गस एटकिंसन (4) को पवेलियन की राह दिखाई। इस कीवी आलराउंडर ने ओली रॉबिन्सन (1) का विकेट लेते हुए अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा और इंग्लैंड के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। दूसरी पारी में उन्होंने एक विकेट लिया।