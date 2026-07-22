इंग्लैंड बनाम भारत: वनडे मैचों में इन जोड़ियों ने की हैं सबसे बड़ी  साझेदारियां

लॉर्ड्स वनडे में बेथेल और डकेट की 192 रन की साझेदारी अब इंग्लैंड-भारत के वनडे मैचों में संयुक्त रूप से चौथी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।

बता दें कि सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने 2002 में कोलंबो में हुए मैच में श्रीलंका के खिलाफ 192 रन ही जोड़े थे।

चैंपियंस ट्रॉफी के उस मैच में सहवाग ने 126 रन और गांगुली ने नाबाद 117 रन बनाए थे और मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी।