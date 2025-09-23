न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए इंग्लिश टीम घोषित, हैरी ब्रूक करेंगे कप्तानी

सीरीज

ऐसा है सीरीज का कार्यक्रम

इंग्लैंड के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 1 अक्टूबर को होने वाले टी-20 मैच से हो जाएगी। इसके बाद सीरीज के दूसरे और तीसरे टी-20 मैच क्रमशः 3 और 4 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टी-20 सीरीज के सभी मैच बे ओवल में खेले जाएंगे। वहीं, कुछ दिनों के अंतराल के बाद 26 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को दूसरा वनडे और 1 नवंबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा।