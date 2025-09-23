न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए इंग्लिश टीम घोषित, हैरी ब्रूक करेंगे कप्तानी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मंगलवार (23 सितंबर) को अपनी टीमों की घोषणा की है। हैरी ब्रूक को दोनों टीमों की कप्तानी सौंपी गई है। जैक क्रॉली को पहली बार टी-20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। आइए इंग्लैंड की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है इंग्लैंड की टीमें
इंग्लैंड की वनडे टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्से, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ, और ल्यूक वुड। इंग्लैंड की टी-20 टीम: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, और ल्यूक वुड।
सीरीज
ऐसा है सीरीज का कार्यक्रम
इंग्लैंड के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 1 अक्टूबर को होने वाले टी-20 मैच से हो जाएगी। इसके बाद सीरीज के दूसरे और तीसरे टी-20 मैच क्रमशः 3 और 4 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टी-20 सीरीज के सभी मैच बे ओवल में खेले जाएंगे। वहीं, कुछ दिनों के अंतराल के बाद 26 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को दूसरा वनडे और 1 नवंबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा।