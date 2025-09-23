इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के लिए अपनी टीम का किया ऐलान, हैरी ब्रूक को बनाया उप-कप्तान
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू होने वाली प्रतिष्ठित एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बेन स्टोक्स को ही कप्तान बरकरार रखा है, जबकि हैरी ब्रूक को उप-कप्तान नियुक्त किया है। उन्हें ओली पोप की जगह पर ये जिम्मेदारी मिली है। इंग्लैंड की 16 सदस्यीय टीम में मैथ्यू पॉट्स और विल जैक्स को शामिल किया गया है। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।
वोक्स
चोटिल क्रिस वोक्स को नहीं मिला मौका
इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। दरअसल, वह भारत के खिलाफ हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में चोटिल हो गए थे। ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच के दौरान वोक्स एक चौका बचाने की कोशिश में फील्डिंग करते हुए गिर पड़े थे। वह अजीब तरह से गिरे थे, जिससे उनके कंधे में चोट लगी थी और वह मैदान से बाहर चले गए थे।
टीम
ऐसी है इंग्लैंड की टीम
तेज गेंदबाज मार्क वुड बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान उंगली में चोट लगाने वाले शोएब बशीर को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, और मार्क वुड।
टीम
इंग्लैंड ने चुनी है मजबूत टीम
इंग्लिश टीम में अनुभवी रूट, क्रॉली, डकेट और पोप शामिल हैं, जबकि जेमी विकेटकीपर की भूमिका में हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के बीच में टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। उनके अलावा कार्स, एटकिंसन, टंग, वुड और पॉट्स अन्य तेज गेंदबाज हैं। 16 सदस्यीय टीम में बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, बेथेल और जैक्स अन्य स्पिन विकल्प हैं।
कार्यक्रम
ऐसा है एशेज सीरीज का कार्यक्रम
21 नवंबर से पर्थ में होने वाले मुकाबले से एशेज सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड के मैदान पर आयोजित होगा। सीरीज का चौथा और पांचवां मैच क्रमशः 26 दिसंबर से और 4 जनवरी, 2026 से खेला जाएगा। बता दें कि चौथा मुकाबला सिडनी में और आखिरी टेस्ट सिडनी में खेला जाना तय है।