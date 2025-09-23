इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के लिए अपनी टीम का किया ऐलान, हैरी ब्रूक को बनाया उप-कप्तान

वोक्स चोटिल क्रिस वोक्स को नहीं मिला मौका इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। दरअसल, वह भारत के खिलाफ हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में चोटिल हो गए थे। ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच के दौरान वोक्स एक चौका बचाने की कोशिश में फील्डिंग करते हुए गिर पड़े थे। वह अजीब तरह से गिरे थे, जिससे उनके कंधे में चोट लगी थी और वह मैदान से बाहर चले गए थे।

टीम इंग्लैंड ने चुनी है मजबूत टीम इंग्लिश टीम में अनुभवी रूट, क्रॉली, डकेट और पोप शामिल हैं, जबकि जेमी विकेटकीपर की भूमिका में हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के बीच में टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। उनके अलावा कार्स, एटकिंसन, टंग, वुड और पॉट्स अन्य तेज गेंदबाज हैं। 16 सदस्यीय टीम में बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, बेथेल और जैक्स अन्य स्पिन विकल्प हैं।