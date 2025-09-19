टी-20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास में इंग्लैंड के सबसे छोटे स्कोर, 80 रन पर हो चुकी ऑलआउट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी क्रम अपनी आक्रामकता और खतरनाक अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। टीम के बल्लेबाज बड़े शॉट्स और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। हालांकि, इस प्रारूप में कई बार ऐसे मौके भी आए जब इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टीम बेहद छोटे स्कोर पर सिमट गई। ऐसे में आइए टीम के सबसे छोटे स्कोर पर एक नजर डालते हैं।

#1 80 रन बनाम भारत, 2012 साल 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम सिर्फ 80 रन पर ऑलआउट हो गई थी। टी-20 विश्व कप का ये मुकाबला कोलंबो में खेला गया था। भारत ने पहली पारी में 170/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 14.4 ओवर में पवेलियन लौट गई थी। हरभजन सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 2 मेडन के साथ 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।

#2 दो बार 88 रन पर ऑलआउट इंग्लैंड क्रिकेट टीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 2 बार 88 रन पर ऑलआउट हुई है। पहली बार साल 2014 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वे 17.4 ओवर में 88 रन पर पवेलियन लौटे थे। दूसरी बार उन्हें वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने साल 2011 में 88 रन पर ऑलआउट किया था। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को 45 रन से हार मिली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वो 25 रन से मुकाबला हारे थे।

#3 97 रन बनाम भारत, 2025 साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम सिर्फ 97 रन पर ऑलआउट हुई थी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 247/9 का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। जवाब में इंग्लैंड 10.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गई थी। मोहम्मद शमी ने 2.3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इंग्लैंड को 150 रन से हार मिली थी।