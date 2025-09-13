एशिया कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

एशिया कप 2025 के छठे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना रविवार (14 सितंबर) को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से होगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया था। इसी तरह आघा सलमान की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने ओमान के खिलाफ 93 रनों से जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमें 3 बार आमने-सामने हुईं, जिसमें 2 में भारत और 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 13 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 9 में भारत और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। ओमान के खिलाफ अयूब खाता नहीं खोल पाए थे। वहीं, फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अबरार अहमद पर स्पिन गेंदबाजी का दारोमदार होगा। संभावित टीम: साहिबजादा, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें तिलक ने पिछली 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 82.06 की औसत से 413 रन बनाए हैं। अभिषेक ने 10 पारियों में 204.02 की स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए हैं। वरुण ने 10 मैचों में 27 विकेट झटके हैं। पाकिस्तान के लिए अयूब ने 10 पारियों में 262 रन बनाए हैं और फरहान ने 10 पारियों में 246 रन अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 10 मैचों में 6.44 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाए हैं।