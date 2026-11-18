पनेसर ने IANS से कहा, "धोनी ने IPL से संन्यास की घोषणा कर दी है और वे CSK के मेंटर बने हैं, जो वास्तव में अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि कप्तान से मेंटर बनने का यह बदलाव उन्हें IPL मैचों के दौरान खेल को पढ़ने और दबाव में शांत रहने के अपने अमूल्य अनुभव को साझा करने का मौका देगा। इससे टीम के कुछ पैसे भी बचेंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी एक युवा 'इम्पैक्ट प्लेयर' पर निवेश कर सकती है।"