इंग्लैंड ने जीता एजबेस्टन टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हराते हुए सीरीज क्लीन स्वीप की, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 05:38 pm Sep 12, 202605:38 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। एजबेस्टन टेस्ट में जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को मेजबान टीम ने जो रूट (62*) और जॉर्डन कॉक्स (59*) की पारियों की मदद से हासिल किया। इंग्लिश टीम ने 2022 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।