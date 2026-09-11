इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: शान मसूद शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड के खिलाफ मसूद ने पहला टेस्ट 2015 में खेला था। अब तक उन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 700 से अधिक रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं।

मसूद ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।

उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 9 टेस्ट की 18 पारियों में 686 रन बनाए हैं।