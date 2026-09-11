इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: शान मसूद शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: शान मसूद शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज शान मसूद ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में 95 रन की पारी खेली। उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपने 8वें शतक से चूक गए। उनकी इस पारी की मदद से पाकिस्तान ने मैच में संघर्ष जारी रखा है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
संघर्षपूर्ण रही मसूद की पारी
पाकिस्तान ने दूसरी पारी में जब शून्य के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया, तब मसूद क्रीज पर आए।
उन्होंने तेज गेंदबाजों के सामने चुनौतीपूर्ण लग रही परिस्थितियों में जमकर बल्लेबाजी की और अजान ओवैस के साथ मिलकर 125 रन की साझेदारी की।
ओवैस ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए।
वह 148 गेंदों में 95 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके लगाए।
करियर
ऐसा है मसूद का टेस्ट करियर
मसूद ने अपने टेस्ट करियर का पहला मुकाबला 2013 में खेला था।
उन्होंने 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 96 पारियों में लगभग 30 की औसत से 2,900 से अधिक रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 7 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156 रन रहा है।
साल 2026 में उन्होंने 6 टेस्ट खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 350 से अधिक रन अपने नाम किए हैं।
आंकड़े
ऐसे हैं मसूद के इंग्लैंड के खिलाफ आंकड़े
इंग्लैंड के खिलाफ मसूद ने पहला टेस्ट 2015 में खेला था। अब तक उन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 700 से अधिक रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं।
मसूद ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 9 टेस्ट की 18 पारियों में 686 रन बनाए हैं।